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Боевики обстреляли позиции украинских пограничников на Донбассе

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Марьинка, Среда 24 ноября 2021 13:11
Боевики обстреляли позиции украинских пограничников на Донбассе Фото: боевики обстреляли пограничников на Донбассе (dpsu.gov.ua/ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики сегодня утром обстреляли позиции пограничников на блокпосту первого оборонительного рубежа "Марьинка". Во время обстрела противником применены минометы калибра 82 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПСУ.

Этот блокпост расположен на дорожном коридоре "Донецк-Курахово".

Во время обстрела противником применены минометы калибра 82 мм. Зафиксировано попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов.

"Благодаря четким и слаженным действиям пограничников, личный состав не пострадал, повреждены фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.

Фото: боевики обстреляли пограничников на Донбассе (dpsu.gov.ua/ua)
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