ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики обстріляли позиції українських прикордонників на Донбасі

Новость на русском →
Мар’їнка, Середа 24 листопада 2021 13:11
Бойовики обстріляли позиції українських прикордонників на Донбасі Фото: бойовики обстріляли прикордонників на Донбасі (dpsu.gov.ua/ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики сьогодні зранку обстріляли позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу "Мар’їнка". Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.

Цей блокпост розташований на дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове".

Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів.

"Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників, особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди", - йдеться у повідомленні.

Фото: бойовики обстріляли прикордонників на Донбасі (dpsu.gov.ua/ua)
Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію
Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію
DAILY
Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах