Бойовики обстріляли позиції українських прикордонників на Донбасі
Фото: бойовики обстріляли прикордонників на Донбасі (dpsu.gov.ua/ua)
Бойовики сьогодні зранку обстріляли позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу "Мар’їнка". Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.
Цей блокпост розташований на дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове".
Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів.
"Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників, особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди", - йдеться у повідомленні.
Фото: бойовики обстріляли прикордонників на Донбасі (dpsu.gov.ua/ua)