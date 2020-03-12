Боевики обстреляли позиции ООС возле Зайцево, ранен украинский военный

Сегодня, 12 марта, боевики нарушили "режим тишины" на Донбассе и обстреляли позиции в районе Зайцево Донецкой области, в результате обстрела ранен украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также зафиксирована работа снайперов.

"Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника. Раненому воину немедленно оказали медицинская помощь. Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что на Донбасс приехала группа российских снайперов. Как предполагает украинская сторона, оккупационные войска стремятся отомстить ВСУ за потери своих бойцов во время попытки наступления 18 февраля 2020 года.

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, число жертв боевых действий на Донбассе с 2014 года составляет порядка 13 тысяч человек.