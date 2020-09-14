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Боевики обстреляли позиции ООС возле Марьинки и Авдеевки

Донбасс, Понедельник 14 сентября 2020 17:56
Боевики обстреляли позиции ООС возле Марьинки и Авдеевки
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Незаконные вооруженные формирования России нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Боевики совершили два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета - около Марьинки.

"Вражеские огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что еще одно нарушение договоренностей было зафиксировано на Приазовье.

В районе населенного пункта Пищевик был обнаружен пролет беспилотника с пересечением линии разграничения.

"Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины".

Кроме того, наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ выявили, что боевики строят новые позиции в Луганской области, что является нарушением условий перемирия.

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