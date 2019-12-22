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Боевики обстреляли позиции ООС возле Крымского из минометов, подлежащих отводу

Новости » Происшествия     22.12.2019 - 13:16
Боевики обстреляли позиции ООС возле Крымского из минометов, подлежащих отводу
Фото: боевик (vk.com/sdd_sevastopol)

Обстрел произошел в субботу, 21 декабря

Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из минометов калибра 120 мм (12 мин), которые в соответствии с минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Соответствующее заявление сделала Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Боевики обстреляли позиции ООС возле Крымского из минометов, подлежащих отводу

"Противник в который раз нарушил режим прекращения огня. Вчера, 21 декабря, враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское минометами калибра 120 мм (12 мин), которые в соответствии с минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", - указано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.

Напомним, в субботу штаб ООС сообщал, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим прекращения огня соблюдается. Также отмечалось, что на участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Как писало РБК-Украина, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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