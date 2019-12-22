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Бойовики обстріляли позиції ООС біля Кримського із мінометів, що мали відвести

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 13:16
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Кримського із мінометів, що мали відвести
Фото: бойовик (vk.com/sdd_sevastopol)

Обстріл відбувся у суботу, 21 грудня

Бойовики обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське мінометами калібру 120 мм (12 мін), які відповідно до мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Відповідну заяву зробила Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Бойовики обстріляли позиції ООС біля Кримського із мінометів, що мали відвести

"Противник вкотре порушив режим припинення вогню. Вчора, 21 грудня, ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське мінометами калібру 120 мм (12 мін), які відповідно до мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування", - вказано у повідомленні.

Українська сторона СЦКК закликає збройні формування Російської Федерації припинити свої провокації та дотримуватися існуючих домовленостей.

Нагадаємо, у суботу штаб ООС повідомляв, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною, режим припинення вогню дотримується. Також зазначалося, що на ділянках розведення №2 і №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Як писало РБК-Україна, незаконні збройні формування Російської Федерації систематично перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

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