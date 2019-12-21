В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На всех ситуация остается стабильной

В штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщил о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе сегодня, 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Сообщается, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим прекращения огня соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. По состояниюна сейчас перевезено около 3,8 тыс. пассажиров. Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток, 21 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня шесть раз, потерь среди украинских военных нет.