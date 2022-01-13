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Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Причепиловки и Станицы Луганской

Новина українською →
Донбасс, Четверг 13 января 2022 17:18
Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Причепиловки и Станицы Луганской Фото: Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Причепиловки и Станицы Луганской (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 13 января, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, один из обстрелов был зафиксирован вблизи Причепиловки. Российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, недалеко от Станицы Луганской боевики произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, за минувшие сутки, 12 января, боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов был травмирован военный.

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