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Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: травмирован боец

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Украина, Четверг 13 января 2022 08:02
Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: травмирован боец Фото: на Донбассе травмирован боец (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 12 января, включая один обстрел из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец получил боевую травму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки, 12 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наши военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное "Минском" вооружение.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, что 11 января боевики обстреляли Новотошковское из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов погиб украинский воин.

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