Боевики снова обстреляли позиции ООС на Донбассе, ранен военный

С начала дня российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время обстрела ранения получил укарїнський военный.

Об этом сообщили в пресс-штабе операции Объединенных сил.

Боевики вели огонь преимущественно из гранатометов разных систем. Кроме того, около 11 утра в районе Гнутового противники использовали беспилотник, с которого сбросили несколько гранат ВОГ-17.

"Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", - сообщили в ООС.

Также отмечается на целенаправленном и умышленном обстреле одного из участков разведение сил №3 "Петровское". Обстрелы произошли утром из сел Викторовка и Петровское, которые не контролирует украинская армия. Боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Такие провокационные действия российско-оккупационных войск в очередной раз подтверждают полное игнорирование Минских договоренностей, откровенное нежелание придерживаться взятых обязательств и свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении ситуации", - отметили в пресс-штабе.

На других участках сохранялся режим тишина. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Ранее сообщалось, что боевики намеренно совершают провокационные обстрелы участков разведения сил.

Также сообщалось, что с начала мая силы ООС в ответ на атаки уничтожили несколько десятков боевиков.