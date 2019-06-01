Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе

В субботу, 1 июня, российские оккупационные войска продолжили обстреливать позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 боевики 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение враг не применял.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Павлополь, Верхнеторецкое и Авдеевка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что российские вооруженные формирования с целью дискредитации подразделений Объединенных сил обстреляли оккупированный населенный пункт Сентяновка.

Как писало РБК-Украина, в течение минувших суток, 31 мая, в результате обстрелов на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения. Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.