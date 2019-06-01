Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі

У суботу, 1 червня, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 бойовики 3 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння ворог не застосовував.

Так, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських військових поблизу населених пунктів Павлопіль, Верхньоторецьке та Авдіївка.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила, що російські збройні формування з метою дискредитації підрозділів Об'єднаних сил обстріляли окупований населений пункт Сентянівка.

Як писало РБК-Україна, протягом минулої доби, 31 травня, внаслідок обстрілів на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.