Бойовики обстріляли позиції ООС 5 разів: один український військовий загинув

На Донбасі з початку 4 липня проросійські бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню . В результаті ворожих обстрілів позицій ООС один український військовий загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил .

"Один військовослужбовець зі складу ООС отримав несумісні з життям поранення", - наголошується в заяві.

Командування ООС висловило щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Відзначається, що проросійські бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Так, в районі Водяного вони використовували гранати різних систем і стрілецьку зброю.

Під Авдіївкою обстріл українських військових вівся з великокаліберних кулеметів, а в районі селища Мирне - протитанковими гранатами.

Біля населеного пункту Березове бойовики стріляли з автоматів.

Українські військові відкривали у відповідь вогонь по позиціях проросійських бойовиків.

Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона повідомила представникам місії ОБСЄ.