ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минометы, противотанковые комплексы и гранатометы: на Донбассе за сутки 14 обстрелов

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 04 июля 2021 08:07
Минометы, противотанковые комплексы и гранатометы: на Донбассе за сутки 14 обстрелов Фото: на Донбассе за сутки 14 обстрелов (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

За минувшие сутки, 3 июля, пророссийские боевики на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты применяли против украинской армии запрещенное минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования операции Объединенных сил.

Случаи нарушения перемирия зафиксировали вблизи населенных пунктов Невельское, Чермалык, Опытное, Золотое-4, Новотошковское, Светлодарск, Пески, Водяное, Авдеевка и Катериновка.

Оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Кроме того, боевики уже трижды нарушали "тишину" с начала 4 июля. Обстрелы с использованием гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксировали возле Водяного на Приазовье, и Авдеевки. Обошлось также без потерь.

На обстрелы противника украинские подразделения открывали ответный огонь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс обстрел боевики сводка ООС
NEWS
Минометы, противотанковые комплексы и гранатометы: на Донбассе за сутки 14 обстрелов
Минометы, противотанковые комплексы и гранатометы: на Донбассе за сутки 14 обстрелов
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине