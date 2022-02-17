Боевики обстреляли поселок возле Попасной: поврежден газопровод. И лицей - там были дети

"Сегодня около 10:25 произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт. Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянского городского территориального общества", - говорится в сообщении.

Известно, что на момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Так, по состоянию на 11:10 8 учеников и 2 сотрудника персонала находятся в подвальном помещении лицея, остальных детей забрали родители.

Кроме того, во время обстрелов поврежден частный дом по ул. Центральная.

Также повреждена коммунальная инфраструктура, а именно перебитый газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

"В результате вражеского обстрела пгт Врубовка, Попаснянский р-н, Луганская область поврежден газопровод среднего давления 76 мм диаметром - для проведения аварийно-ремонтных работ газоснабжение прекращено для 585 потребителей", - сообщает АО "Луганскгаз".

Фото: боевики обстреляли поселок Врубовка (facebook.com/popasnavca)

Фото: поврежденный газопровод в поселке Врубовка (facebook.com/luganskgas)