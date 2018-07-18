Боевики обстреляли Пивденное, - ООС

Потерь среди украинских военных на Донбассе нет

Боевики сегодня в течение дня, 18 июля 2018 года, обстреляли Пивденное. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, с семи часов утра и до 18 часов вечера украинские военные зафиксировали на Донбассе один обстрел со стороны боевиков.

"Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районе населенного пункта Пивденное на Горловском направлении", - говорится в сообщении.

В штабе ООС констатировали отсутствие потерь среди украинских военных в течение 18 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 июля на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения.

Отметим, на Донбассе с 1 июля 2018 года объявлено так называемое "хлебное перемирие", которое было согласовано на заседании контактной группы в Минске. После объвления перемирия боевики продолжают открывать огонь по украинским позициям. Вместе с тем, в ОБСЕ заявляли, что благодаря перемирию число обстрелов на Донбассе уменьшилось. Кроме того, об улучшении ситуации с безопасность на Донбассе после "хлебного перемирия" заявляли и в контактной группу.

Вместе с тем, по словам главы государства Петра Порошенко, для урегулирования ситуации и прекращения огня на Донбассе должна быть размещена миротворческая миссия ОБСЕ, которая получит доступ ко всей оккупированной территории, а также к неконтролируемому участку российско-украинской границы. По словам Порошенко, такая миссия каждый месяц будет спасать более 20 украинских военных.