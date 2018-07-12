Порошенко: присутствие миротворцев на Донбассе может ежемесячно спасать жизни до 27 солдат

Порошенко в очередной раз заявил о необходимости введения миротворческой миссии ООН на Донбасс

Присутствие миротворцев ООН на Донбассе может спасти до 27 жизней украинских солдат ежемесячно. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе симпозиума "НАТО привлекает".

Так, Порошенко в очередной раз заявил о необходимости введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

"Присутствие миротворцев может спасти от 15 до 27 жизней солдат и 10 гражданских ежемесячно. Это цена, которую мы платим...Если Трамп будет успешным с выполнением нормандского формата, нет других аргументов не поддержать миротворческую миссию", - заявил он.

Разговор в рамках симпозиума "НАТО привлекает" #NATOSummit Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 12 июля 2018 г.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина рассчитывает на поддержку НАТО в вопросе размещения миссии ООН на Донбассе.