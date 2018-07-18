Бойовики обстріляли Південне, - ООС

Втрат серед українських військових на Донбасі немає

Бойовики сьогодні протягом дня, 18 липня 2018 року, обстріляли Південне. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Так, з сьомої години ранку і до 18 години вечора українські військові зафіксували на Донбасі один обстріл з боку бойовиків.

"Окупанти відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районі населеного пункту Південне на Горлівському напрямку", - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС констатували відсутність втрат серед українських військових протягом 18 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 липня на Донбасі загинув один військовий, ще двоє отримали поранення.

Відзначимо, на Донбасі з 1 липня 2018 року оголошено так зване "хлібне перемир'я", яке було погоджено на засіданні контактної групи в Мінську. Після оголошеня перемир'я бойовики продовжують відкривати вогонь по українських позиціях. Разом з тим, в ОБСЄ заявляли, що завдяки перемир'ю число обстрілів на Донбасі зменшилося. Крім того, про поліпшення безпекової ситуації на Донбасі після "хлібного перемир'я" заявляли і в контактній групу.

Разом з тим, за словами глави держави Петра Порошенка, для врегулювання ситуації та припинення вогню на Донбасі повинна бути розміщена миротворча місія ОБСЄ, яка отримає доступ до всієї окупованоъ території, а також до неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону. За словами Порошенка, така місія кожного місяця буде рятувати більше 20 українських військових.