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Боевики обстреляли Пески из гранатометов и стрелкового оружия

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Донбасс, Среда 07 июля 2021 17:47
Боевики обстреляли Пески из гранатометов и стрелкового оружия Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В среду, 7 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован в районе населенного пункта Пески. Российские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, минувшие сутки, 6 июля, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.

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