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Бойовики обстріляли Піски з гранатометів і стрілецької зброї

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Донбас, Середа 07 липня 2021 17:47
Бойовики обстріляли Піски з гранатометів і стрілецької зброї Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У середу, 7 липня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню. Бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожий обстріл був зафіксований в районі населеного пункту Піски. Російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулу добу, 6 липня, на Донбасі зберігався режим припинення вогню.

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