Бойовики обстріляли Піски з гранатометів і стрілецької зброї
Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (facebook.com/pressjfo.news)
У середу, 7 липня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню. Бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, ворожий обстріл був зафіксований в районі населеного пункту Піски. Російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулу добу, 6 липня, на Донбасі зберігався режим припинення вогню.