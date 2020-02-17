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На Донбассе боевики семь раз нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 19:00
На Донбассе боевики семь раз нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток, 17 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов, а именно рядом с населенным пунктом Гнутово, неподалеку Павлополя, вблизи Песков, в районе Водяного и рядом с Березовым.

Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по украинским позициям 3 мины со 120-мм миномета, 4 мины с миномета калибра 82 мм.

"Сегодня, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, 12 февраля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны практически согласовали участок разведения в районе населенного пункта Гнутово.

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