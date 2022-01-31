Боевики обстреляли окрестности Светлодарска, ранен местный житель

Около 11:30 российские наемники по направлению временно оккупированного поселка Лозово открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска. Боевики выпустили пять очередей из автоматического оружия.

"В результате вражеского обстрела огнестрельное шаровое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища", - говорится в сообщении.

Раненого мужчину доставили в Светлодарскую городскую больницу.

"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и еще раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", - заявили в Генштабе.