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Бойовики обстріляли околиці Світлодарська, поранено місцевого жителя

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 31 січня, російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська. В результаті ворожих обстрілів отримав поранення мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Близько 11:30 російські найманці у напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська. Бойовики випустили п'ять черг з автоматичної зброї.

"В результаті ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м'яких тканин правого стегна отримав житель міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища", - йдеться в повідомленні.

Пораненого чоловіка доставили у Світлодарську міську лікарню.

"Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування мінських домовленостей і ще раз підтвердили своє цинічне і байдуже ставлення до життя і здоров'я мирних жителів Донбасу", - заявили в Генштабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 січня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів поранений військовий.

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Донбас