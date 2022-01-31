Бойовики обстріляли околиці Світлодарська, поранено місцевого жителя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Близько 11:30 російські найманці у напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська. Бойовики випустили п'ять черг з автоматичної зброї.

"В результаті ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м'яких тканин правого стегна отримав житель міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища", - йдеться в повідомленні.

Пораненого чоловіка доставили у Світлодарську міську лікарню.

"Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування мінських домовленостей і ще раз підтвердили своє цинічне і байдуже ставлення до життя і здоров'я мирних жителів Донбасу", - заявили в Генштабі.