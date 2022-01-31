ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики обстріляли околиці Світлодарська, поранено місцевого жителя

Новость на русском →
Понеділок 31 січня 2022 14:17
Бойовики обстріляли околиці Світлодарська, поранено місцевого жителя Фото: бойовики обстріляли околиці Світлодарська (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 31 січня, російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська. В результаті ворожих обстрілів отримав поранення мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Близько 11:30 російські найманці у напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська. Бойовики випустили п'ять черг з автоматичної зброї.

"В результаті ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м'яких тканин правого стегна отримав житель міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища", - йдеться в повідомленні.

Пораненого чоловіка доставили у Світлодарську міську лікарню.

"Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування мінських домовленостей і ще раз підтвердили своє цинічне і байдуже ставлення до життя і здоров'я мирних жителів Донбасу", - заявили в Генштабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 січня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів поранений військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади