Боевики обстреляли Нью-Йорк и Новоалександровку

В среду, 8 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, боевики открывали огонь в направлении Нью-Йорка и Новоалександровки. Оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии.
Напомним, за минувшие сутки, 7 декабря, российские наемники шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.