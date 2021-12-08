Бойовики обстріляли Нью-Йорк і Новоолександрівку

У середу, 8 грудня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, бойовики відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки. Окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування російської збройної агресії.
Нагадаємо, за минулу добу, 7 грудня, російські найманці шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі.