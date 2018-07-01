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Бойовики обстріляли населений пункт Зайцеве

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 20:01
Фото: (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: (facebook.com/pressjfo.news)

По населеному пункту було випущено 14 мін

На Донбасі в перші години після установки перемир'я бойовики обстріляли позиції Збройних сил України та цивільну інфраструктуру населеного пункту Зайцеве з мінометів калібром 120 мм. Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, передає прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що по населеному пункту було випущено 14 мін.

Встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Зайцеве противник вів цієї ночі з населеного пункту Зайцеве Південне, в період з 3:55 до 4:20.

Відзначимо, що в результаті обстрілу знищений нежитловий будинок, пошкоджені господарські будівлі, паркани та присадибні ділянки мирних жителів.

 

Українська сторона СЦКК: У перші години після встановлення «хлібного перемир’я» бойовики збройних формувань РФ...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 1 липня 2018 р.

Нагадаємо, на Донбасі 1 липня бойовики сім раз порушили "хлібне перемир'я".

На Донбасі бойовики вже сім разів порушили "хлібне перемир'я", - ООС Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС із мінометів та гранатометів
Теги публікації: Донбас, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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