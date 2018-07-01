Бойовики обстріляли населений пункт Зайцеве

По населеному пункту було випущено 14 мін

На Донбасі в перші години після установки перемир'я бойовики обстріляли позиції Збройних сил України та цивільну інфраструктуру населеного пункту Зайцеве з мінометів калібром 120 мм. Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, передає прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що по населеному пункту було випущено 14 мін.

Встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Зайцеве противник вів цієї ночі з населеного пункту Зайцеве Південне, в період з 3:55 до 4:20.

Відзначимо, що в результаті обстрілу знищений нежитловий будинок, пошкоджені господарські будівлі, паркани та присадибні ділянки мирних жителів.

Нагадаємо, на Донбасі 1 липня бойовики сім раз порушили "хлібне перемир'я".