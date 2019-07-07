Боевики обстреляли населенный пункт из гранатомета

Сегодня, 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе пророссийские наемники совершили обстрел населенного пункта Майское, используя при этом ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Было установлено, что боевики вели огонь из позиции вблизи населенного пункта Гольмовский.

Сообщается, что во время проведения фотофиксации на улице Центральная 27, офицерами наблюдательной группы Совместного центра контроля и координации было обнаружено повреждение ворот, которое произошло в результате попадания вражеской гранаты от РПГ-7, которая не сдетонировала.

"Противник сознательно не придерживается Минских договоренностей, поскольку продолжает обстреливать населенные пункты, нарушая все существующие нормы международного гуманитарного права", - заявили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение. В воскресенье, 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе наемники Российской Федерации 12 раз осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в результате чего двое военнослужащих были травмированы.