Бойовики обстріляли населений пункт з гранатомета

Сьогодні, 7 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі проросійські найманці здійснили обстріл населеного пункту Травневе, використовуючи при цьому ручний протитанковий гранатомет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Було встановлено, що бойовики вели вогонь з позиції поблизу населеного пункту Гольмівський.

Повідомляється, що під час проведення фотофіксації на вулиці Центральна 27, офіцерами спостережної групи Спільного центру контролю й координації було виявлено пошкодження воріт, яке відбулось в результаті влучання ворожої гранати від РПГ-7, яка не здетонувала.

"Противник свідомо не дотримується Мінських домовленостей, оскільки продовжує обстрілювати населені пункти, порушуючи всі існуючи норми міжнародного гуманітарного права", - заявили у штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння. У неділю, 7 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі найманці Російської Федерації 12 разів здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, в результаті чого двоє військовослужбовців було травмовано.