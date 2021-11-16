Боевики обстреляли из минометов Марьинку: разрушен жилой дом и прилегающая территория

В штабе ООС отметили, что 16 ноября обстрел Марьинки велся в период с 07:50 до 08:20. Боевики выпустили по населенному пункту 13 мин калибра 82 мм.

Отмечается, что огонь велся со стороны населенного пункта Трудовское. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория.

"Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки", - подчеркнули в ООС.

Военные добавили, что интенсивность обстрелов населенных пунктов на Донбассе последнее время выросла. Так, в сентябре боевики 7 раз открывали огонь по домам мирных жителей, в октябре - 9, с начала ноября - 8.

Фото: боевики обстреляли из минометов Марьинку (facebook.com/pressjfo.news)