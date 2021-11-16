Бойовики обстріляли з мінометів Мар'їнку: зруйновано житловий будинок та прилеглу територію

У штабі ООС зазначили, що 16 листопада обстріл Мар'їнки вівся в період з 07:50 до 08:20. Бойовики випустили по населеному пункту 13 мін калібру 82 мм.

Зазначається, що вогонь вівся з боку населеного пункту Трудівське. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилеглу територію.

"Відстань зони влучень від фактичної лінії розмежування сторін становить близько 600 метрів, що свідчить про умисний обстріл збройними формуваннями РФ житлової забудови", - підкреслили в ООС.

Військові додали, що інтенсивність обстрілів населених пунктів на Донбасі останнім часом зросла. Так, у вересні бойовики 7 разів відкривали вогонь по домівках мирних жителів, у жовтні - 9, з початку листопада - 8.

Фото: бойовики обстріляли з мінометів Мар'їнку (facebook.com/pressjfo.news)