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Бойовики обстріляли Мар'їнку, поранено мирного жителя

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 10:59
Ілюстративне фото з відкритих джерел)
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Чоловік отримав вогнепальне поранення ноги

Проросійські бойовики на Донбасі 21 жовтня обстріляли Мар'їнку, в результаті вогнепальне поранення отримав мирний житель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію СЦКК у Facebook.

Повідомляється, що 21 жовтня 2018 українській стороні в СЦКК надійшла інформація про черговий обстріл населеного пункту Мар'їнка. Вогонь вівся з напряму окупованого населеного пункту Трудовський.

"В результаті обстрілу отримав наскрізне кульове поранення нижньої кінцівки місцевий житель 1978 року народження, який в момент попадання в нього бандитської кулі перебував на власній присадибній ділянці", - йдеться в повідомленні.

Пораненого госпіталізували до райлікарні Курахового.

Бойовики обстріляли Мар'їнку, поранено мирного жителя

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за 21 жовтня в ході бойових дій поранені троє українських військових.

Відзначимо, напередодні в Донецькій області запрацював оновлений блокпост. Блокпост знаходиться на трасі Київ-Харків-Довжанський на виїзді з Бахмута. За даними поліції, щодня через нього проходить близько тисячі осіб і 300 автомобілів.

 

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