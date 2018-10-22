На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики вчера 19 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранения получили трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что 21 октября ситуация на Донбассе оставалась под контролем украинских войск, противник 19 раз открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино.

"К сожалению, трое воинов из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, вчера в ходе боевых действий 8 боевиков уничтожили и еще 2 получили ранения.

Напомним, ранее представитель уполномоченного Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, в ОРЛО планируют "приватизировать" пустующее жилье.

Накануне также сообщалось, что в Донецкой области заработал обновленный блокпост.