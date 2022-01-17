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Боевики обстреляли Катериновку, ранен украинский военный

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 17 января 2022 07:17
Боевики обстреляли Катериновку, ранен украинский военный Фото: боевики обстреляли Катериновку, ранен украинский военный (фото president.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 16 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В сторону Катериновки вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи страны остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра, 17 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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