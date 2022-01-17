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Бойовики обстріляли Катеринівку, поранений український військовий

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Донбас, Понеділок 17 січня 2022 07:17
Бойовики обстріляли Катеринівку, поранений український військовий Фото: бойовики обстріляли Катеринівку, поранений український військовий (president.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі країни залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 17 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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