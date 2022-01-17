Бойовики обстріляли Катеринівку, поранений український військовий
Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі країни залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 17 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.