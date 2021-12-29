Боевики обстреляли Катериновку и Крымское

В Луганской области боевики открыли огонь по позициям наших бойцов в районе Катериновки.

"Противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области оккупанты вели огонь в сторону Крымского из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Наши бойцы в результате этих обстрелов не пострадали.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - уточнили в ООС.

По состоянию на сегодняшнее утро обстрелов пока тоже нет.

В ООС уточняют, что украинские защитники вели ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в ООС.