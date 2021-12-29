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Боевики обстреляли Катериновку и Крымское

Новина українською →
Украина, Среда 29 декабря 2021 07:28
Боевики обстреляли Катериновку и Крымское Фото: боевики совершили обстрелы из гранатометов и пулеметов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 28 декабря, на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. В результате этих обстрелов украинские воины не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В Луганской области боевики открыли огонь по позициям наших бойцов в районе Катериновки.

"Противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области оккупанты вели огонь в сторону Крымского из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Наши бойцы в результате этих обстрелов не пострадали.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - уточнили в ООС.

По состоянию на сегодняшнее утро обстрелов пока тоже нет.

В ООС уточняют, что украинские защитники вели ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в ООС.

Напомним, что 27 декабря боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреливали наших бойцов из минометов, ПТРК, гранатометов и минировали территории.

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