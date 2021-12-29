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Бойовики обстріляли Катеринівку та Кримське

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Україна, Середа 29 грудня 2021 07:28
Бойовики обстріляли Катеринівку та Кримське Фото: бойовики здійснили обстріли з гранатометів і кулеметів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

За минулу добу, 28 грудня, на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. В результаті цих обстрілів українські воїни не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У Луганській області бойовики відкрили вогонь по позиціях наших бійців в районі Катеринівки.

"Противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Донецькій області окупанти вели вогонь у бік Кримського зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Наші бійці в результаті цих обстрілів не постраждали.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - уточнили в ООС.

Станом на сьогоднішній ранок обстрілів поки теж немає.

В ООС уточнюють, що українські захисники вели вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - підкреслили в ООС.

Нагадаємо, що 27 грудня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстрілювали наших бійців з мінометів, ПТРК, гранатометів та мінували території.

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