Бойовики обстріляли Катеринівку та Кримське
За минулу добу, 28 грудня, на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. В результаті цих обстрілів українські воїни не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
У Луганській області бойовики відкрили вогонь по позиціях наших бійців в районі Катеринівки.
"Противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Донецькій області окупанти вели вогонь у бік Кримського зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Наші бійці в результаті цих обстрілів не постраждали.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - уточнили в ООС.
Станом на сьогоднішній ранок обстрілів поки теж немає.
В ООС уточнюють, що українські захисники вели вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - підкреслили в ООС.
Нагадаємо, що 27 грудня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстрілювали наших бійців з мінометів, ПТРК, гранатометів та мінували території.