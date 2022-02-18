Боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста

"Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска обстреляли КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории", - написал Залужный.

По его словам, обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

"Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне", - рассказал Залужный.

Он добавил, что потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Фото: последствия обстрела боевиками гумконвоя Красного креста (facebook.com/CinCAFU)