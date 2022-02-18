RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики обстріляли гуманітарний конвой Червоного Хреста

Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі під обстріл бойовиків потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Це сталося під час його проходження КПВВ "Щастя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Facebook.

"Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ "Щастя", що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території", - написав Залужний.

За його словами, обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.

"Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні", - розповыв Залужний.

Він додав, що втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілу немає.

Фото: наслідки обстрілу бойовиками гумконвою Червоного хреста (facebook.com/CinCAFU)

Нагадаємо, сьогодні 18 лютого вранці бойовики відкрили вогонь з артилерії поблизу залізничної станції Скотувата, через що рух поїздів було обмежено.

Зазначимо, за даними Міноборони, за минулу добу, ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 з забороненої зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасКрасный Крест