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Боевики обстреляли Донбасс из гранатометов и минировали территорию

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Украина, Понедельник 21 июня 2021 18:50
Боевики обстреляли Донбасс из гранатометов и минировали территорию Фото: Боевики на Донбассе применяют мины ПОМ-2 (Константин Чергинский/УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских военных. За сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировали три нарушения прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Нарушения зафиксированы в районе Красногоровки. Там российские наемники открыли огонь из минометов 120-го калибра и пулеметных противотанковых гранатометов.

В районе Грунтового боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе поселка Железного в Донецкой области боевики заминировали территорию дистанционно минами ПОМ-2.

"В районе населенного пункта Железное враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2", - говорится в сообщении ООС.

Боевых потерь и раненых среди военнослужащих ВСУ нет.

Обо всех нарушениях проинформировали представления ОБСЕ.

Напомним, боевики на Донбассе применяли стрелковое оружие и беспилотники. Его пришлось обезвредить.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе ранили мирного жителя Авдеевки, обстреляв город из гранатометов Мужчине оказали помощь военные ВСУ и доставили в больницу.

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