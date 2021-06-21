Боевики обстреляли Донбасс из гранатометов и минировали территорию
Боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских военных. За сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировали три нарушения прекращения огня.
Нарушения зафиксированы в районе Красногоровки. Там российские наемники открыли огонь из минометов 120-го калибра и пулеметных противотанковых гранатометов.
В районе Грунтового боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
В районе поселка Железного в Донецкой области боевики заминировали территорию дистанционно минами ПОМ-2.
"В районе населенного пункта Железное враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2", - говорится в сообщении ООС.
Боевых потерь и раненых среди военнослужащих ВСУ нет.
Обо всех нарушениях проинформировали представления ОБСЕ.
Напомним, боевики на Донбассе применяли стрелковое оружие и беспилотники. Его пришлось обезвредить.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе ранили мирного жителя Авдеевки, обстреляв город из гранатометов Мужчине оказали помощь военные ВСУ и доставили в больницу.