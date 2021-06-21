ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики обстріляли Донбас з гранатометів і мінували територію

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 червня 2021 18:50
Бойовики обстріляли Донбас з гранатометів і мінували територію Фото: бойовики на Донбасі застосовують міни ПОМ-2 (Костянтин Чергинський/УНІАН)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати позиції українських військових. За сьогодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксували три порушення припинення вогню.

Про це повідомляє прес-службу штабу ООС у Facebook.

Порушення зафіксовані в районі Красногорівки. Там російські найманці відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та кулеметних протитанкових гранатометів.

У районі Грунтового бойовики вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

У районі селища залізного в Донецькій області бойовики замінували територію Дистанційно мінами ПОМ-2.

"У районі населеного пункту залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - йдеться в повідомленні ООС.

Бойових втрат і поранених серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Про всі порушення поінформували подання ОБСЄ.

Нагадавши, бойовики на Донбасі застосовували стрілецьку зброю і безпілотники. Його довелося знешкодити.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі поранили мирного жителя Авдіївки, обстрілявши місто з гранатометів Чоловікові надали допомогу військові ЗСУ та доставили до лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Під Києвом вибухнула багатоповерхівка: людей евакуюють, є постраждалі
Під Києвом вибухнула багатоповерхівка: людей евакуюють, є постраждалі
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами