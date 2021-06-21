Бойовики обстріляли Донбас з гранатометів і мінували територію
Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати позиції українських військових. За сьогодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксували три порушення припинення вогню.
Порушення зафіксовані в районі Красногорівки. Там російські найманці відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та кулеметних протитанкових гранатометів.
У районі Грунтового бойовики вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.
У районі селища залізного в Донецькій області бойовики замінували територію Дистанційно мінами ПОМ-2.
"У районі населеного пункту залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - йдеться в повідомленні ООС.
Бойових втрат і поранених серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Про всі порушення поінформували подання ОБСЄ.
Нагадавши, бойовики на Донбасі застосовували стрілецьку зброю і безпілотники. Його довелося знешкодити.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі поранили мирного жителя Авдіївки, обстрілявши місто з гранатометів Чоловікові надали допомогу військові ЗСУ та доставили до лікарні.