Боевики обстреляли из артиллерии Новозвановку: разрушены дома мирных жителей

Днем 11 ноября пророссийские боевики обстреляли из артиллерии поселок Новозвановка в Луганской области. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В штабе ООС отметили, что 11 ноября обстрел Новозвановки велся в период с 14:43 до 15:23. Боевики выпустили по населенному пункту 26 снарядов калибра 122 мм, применение которых запрещено минскими соглашениями.

В результате обстрела разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Решается вопрос об их восстановлении.

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет, поскольку военные успели эвакуировать жителей до начала артиллерийского удара.

"Украинская сторона СЦКК призывает мировую общественность дать надлежащую оценку очередному преступлению вооруженных формирований Российской Федерации на территории нашего государства", - добавили в ООС.

Фото: боевики нанесли артиллерийский удар по Новозвановке (flickr.com)