Боевики обстреляли аграрное предприятие в Бахмуте

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики обстреляли Бахмутский аграрный союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Указано, что обстрел произошел 18 августа.

Фото: последствия обстрела боевиков

"18.08.2019 ориентировочно с 07.36 до 07.45 со стороны ВФ РФ по направлению Доломитное - в направлении Новолуганское осуществлен обстрел гражданской инфраструктуры на территории ЗАО "Бахмутский аграрный союз", - отмечается в сообщении.

Так, утром 19 августа от главного инженера предприятия поступило сообщение о попадании боеприпасов стрелкового оружия в служебные помещения на территории аграрного союза.

"Прибывшая на место обстрела наблюдательная группа УС СЦКК зафиксировала, что в результате попадания боеприпасов стрелкового оружия калибра 5.45 мм в служебных помещениях свинофермы агрофирмы "Бахмутский аграрный союз" разбиты окна. Пострадавших работников не обнаружено", - добавили в пресс-центре.

Напомним, в районе проведения ООС 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции наших подразделений из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Так, в результате обстрела с беспилотника ранен украинский военный.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 августа на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из боевых машин пехоты.