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Бойовики обстрілюють ділянки поблизу розведення сил

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 18:11
Бойовики обстрілюють ділянки поблизу розведення сил
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ворог шість разів порушив режим припинення вогню

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Позиції українських захисників російські окупаційні війська обстріляли чотири рази в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме тричі неподалік Старогнатовки з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, а також поблизу Широкіно з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

Крім того, бойовики продовжують вести провокаційні обстріли в безпосередній близькості від кордонів ділянки розведення №3.

"Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь вони сподіваються на те, що наші захисники потраплять по ділянці розведення №3 "Петровське". Всі ці дії з боку ВФ РФ відбуваються напередодні Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив два обстрілу по укріплень Об'єднаних сил - у Кримського та Луганського з мінометів калібру 82 мм, ручних і станкових протитанкових гранатометів.

"Поточних діб втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від початку доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС поблизу розведення сил і засобів в районі Петровського. Як повідомили в штабі ООС, такі дії спрямовані на те, щоб українські військові почнуть вести вогонь у відповідь і потраплять по ділянці розведення №3 "Петрівське".

Також повідомлялося, що 25 листопада бойовики вісім разів обстріляли позиції ОСС на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримала громадянська жінка.

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