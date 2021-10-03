UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики обстреливали военных на Донбассе из артиллерии и минометов: один боец ранен

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 2 октября. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе Новозвановки оккупанты осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, артиллерии 122-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Марьинки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Возле Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов по позициям наших бойцов. В районе Светлодарска оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Зайцево наши бойцы попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. А в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Также сообщается, что в районе Новоселовки-2, Новотошковского и Новолуганского боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил осколочное ранение.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - уточнили в штабе.

На обстрелы боевиков наши бойцы открывали огонь из оружия, не запрещенного Минском.

Напомним, что боевики стягиваю на Донбассе десятки единиц военной техники. Речь идет о "Градах", танках, зенитных комплексах и гаубицах. Их оккупанты разместили с нарушением линий отвода и вблизи жилых кварталов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс