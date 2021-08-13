Боевики обстреливали украинские позиции 5 раз: один военный получил ранение

Боевики обстреляли позиции украинских защитников в Песках из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новомихайловки противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов боевиков один украинский воин получил огнестрельное ранение.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - уточнили в ООС.