Боевики обстреливали украинские позиции 5 раз: один военный получил ранение

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, 12 августа. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.
Боевики обстреляли позиции украинских защитников в Песках из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новомихайловки противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
В результате обстрелов боевиков один украинский воин получил огнестрельное ранение.
"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - уточнили в ООС.
Напомним, что боевики на Донбассе размещают тяжелую военную технику, нарушая договоренности. Беспилотники ОБСЕ заметили танки и гаубицы в Донецкой области.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли Новомихайловку и Новоселовку на Донбассе. В результате погиб мирный житель, а украинский защитник получил ранение.