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Боевики обстреливали украинские позиции 5 раз: один военный получил ранение

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, 12 августа. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Боевики обстреляли позиции украинских защитников в Песках из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новомихайловки противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов боевиков один украинский воин получил огнестрельное ранение.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - уточнили в ООС.

Напомним, что боевики на Донбассе размещают тяжелую военную технику, нарушая договоренности. Беспилотники ОБСЕ заметили танки и гаубицы в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли Новомихайловку и Новоселовку на Донбассе. В результате погиб мирный житель, а украинский защитник получил ранение.

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Донбасс