Бойовики обстрілювали українські позиції 5 разів: один військовий отримав поранення

Бойовики обстріляли позиції українських захисників у Пісках зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Новомихайлівки противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку Південного російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

В результаті обстрілів бойовиків один український воїн отримав вогнепальне поранення.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - уточнили в ООС.