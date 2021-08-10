Боевики обстреливали позиции украинских военных и запускали беспилотники

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 9 августа. При этом оккупанты вели огонь из гранатометов, пулеметов и запускали беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

В районе населенного пункта Пивденное противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе Попасной российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. А в направлении Новолуганского оккупанты стреляли из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки оккупанты обстреливали украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - уточнили в штабе ООС.