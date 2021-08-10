Бойовики обстрілювали позиції українських військових та запускали безпілотники

Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 9 серпня. При цьому окупанти вели вогонь з гранатометів, кулеметів та запускали безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

У районі населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів й стрілецької зброї.

Недалеко від Широкиного ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також в районі Попасної російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. А в напрямку Новолуганського окупанти стріляли зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, в районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Новомихайлівки окупанти обстрілювали українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає", - уточнили в штабі ООС.